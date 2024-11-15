В Williams могут провести тренировки с одной машиной

Официально это не подтверждено, но ходят слухи, что из-за нехватки запчастей в Williams могут выставить на тренировки только одну машину.

Причина – нехватка запчастей после серии серьёзных аварий в последних Гран При. На этапах в Мехико и Сан-Паулу гонщики Williams стали участниками пяти крупных инцидентов, после чего руководитель команды Джеймс Ваулз заявил, что такого количества аварий не выдержит ни одна команда, а имеющихся запчастей недостаточно, чтобы справиться с их последствиями.

До конца сезона ещё три Гран При и Williams придётся растянуть имеющиеся ресурсы до конца сезона, чтобы выполнить свои обязательства по Договору согласия, обязывающему команды участвовать в Гран При.

В случае использования одной машины, команда наверняка отдаст предпочтение более опытному Алексу Элбону, а Франко Колапинто придётся взять паузу. Впрочем, команда ещё может найти какой-то компромисс, решение будет принято в последний момент.

Источник