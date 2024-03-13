Лэнь набрал пять очков в победном матче Сакраменто с Милуоки

Михайлюк в матче Бостона и Юты провел на площадке всего 43 секунды
В ночь на 13 марта состоялись семь матчей регулярного чемпионата НБА.
Сакраменто Кингз разгромили Милуоки Бакс — 129:94. Украинец Алексей Лэнь провел на площадке немногим более девяти минут, набрав пять очков, один подбор и один ассист.
Бостон Селтикс добыл уверенную победу над Ютой Джаз (123:107). Защитник Святослав Михайлюк появился на площадке всего на 43 секунды. До этого украинец пропустил несколько матчей по «личным причинам».
- НБА. Регулярный чемпионат
Нью-Йорк Никс — Филадельфия 76ерс — 106:79 (26:14, 33:27, 28:20, 19:18)
Мемфис Гриззлис — Вашингтон Уизардз — 109:97 (29:21, 38:21, 25:33, 17:22)
Оклахома-Сити Тандер — Индиана Пэйсерз — 111:121 (17:22, 29:36, 41:36, 24:27)
Сан-Антонио Сперс — Хьюстон Рокетс — 101:103 (30:24, 17:20, 25:32, 29:27)
Юта Джаз — Бостон Селтикс — 107:123 (33:44, 24:28, 34:26, 16:25)
Лос-Анджелес Клипперс — Миннесота Тимбервулвз — 100:118 (34:21, 29:34, 15:29, 22:34)
Сакраменто Кингз — Милуоки Бакс — 129:94 (38:30, 37:26, 20:22, 34:16)