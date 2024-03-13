Индиан-Уэллс. Швёнтек и Возняцки сыграют друг против друга в четвертьфинале

На турнире WTA 1000 в США известна ещё одна четвертьфинальная пара

Индиан-Уэллс, США • 6-17 марта • хард • $9,258,080

Действующая чемпионка: Елена Рыбакина (Казахстан)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Ига Швёнтек (Польша, 1) — Юлия Путинцева (Казахстан) 6:1, 6:2

Каролин Возняцки (Дания, WC) — Анжелик Кербер (Германия, SR) 6:4, 6:2

Ига Швёнтек третий год подряд сыграет в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллс: в 2022 года она стала чемпионкой, а в прошлом сезоне дошла до полуфинала.

Каролин Возняцки сравняла счёт в очных встречах с Анжелик Кербер (8-8) и впервые с января 2020 года вышла в четвертьфинал (WTA 250 Окленд). Напомним, что тогда датчанка объявила о завершении карьеры, проиграв в третьем круге Australian Open и вернулась в Тур в августе прошлого года.

Швёнтек и Возняцки ранее встречались один раз: в 2019 году полька победила датскую теннисистку во втором круге турнира WTA 1000 в Торонто.

Напомним, что в другом четвертьфинале верхней половины сетки сыграют Марта Костюк (Украина) и Анастасия Потапова (-).

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