Эдди Хирн: Усик – великий на все времена

Английский промоутер Эдди Хирн, который сотрудничает с Энтони Джошуа, считает украинского супертяжеловеса Александра Усика одним из лучших в мире и назвал его великим на все времена.

«Много споров относительно того, является ли Усик одним из лучших боксеров всех времен. Да, конечно», – сказал Хирн.

Он напомнил, что украинец покорил крузервейт, а потом перебрался в хевивейт и стал там лучшим – побил трех сильнейших супертяжей современности – Джошуа, Фьюри и Дюбуа.

«То, что он сделал – невероятно. Усик – великий на все времена», – сказал Хирн в интервью iFL TV.

Напомним, 21 декабря в саудовском Эр-Рияде Александр Усик сумел защитить титулы – одержал триумф единогласным решением судей против Тайсона Фьюри – 116-112, 116-112, 116-112.

После боя обеих боксеров отстранили от бокса Всемирным боксерским советом сроком на 36 дней. В WBC запретили боксерам возвращаться на ринг, чтобы предотвратить возможные риски для их здоровья.

Ранее бывший чемпион мира в первом тяжелом весе латвиец Майрис Бриедис призвал Александра Усика завершить карьеру после его победы в реванше над Тайсоном Фьюри.