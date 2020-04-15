Финальный бой Суперсерии Брієдіс – Дортикос снова перенесли

Новая дата боя пока неизвестна

#Брієдіс, #Дортикос, #WBSS

Источник – isport.ua.

Финал Всемирной боксерской Суперсерии между латвийцем Майрісом Брієдісом (26-1, 19 КО) и кубинцем Юніером Дортікосом (24-1, 22KO), который должен был состояться 16 мая в Риге (Латвия), перенесен.

Об этом сообщила прессслужба WBSS.

“Нашим приоритетом является защита здоровья и безопасности боксеров, болельщиков, судей и всей команды проекта WBSS. По мере развития ситуации будет предоставляться дополнительная информация”, – рассказали в WBSS.

Новая дата боя пока неизвестна.

Напомним, Брієдіса лишили титула WBO.