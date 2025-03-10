«Пиар и россия». Легенда бокса отреагировал на возвращение Кличко

Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Кличко

Член зала боксерской славы и бывший чемпион мира Барри Макгиган высказался о возможном возвращении Владимира Кличко на ринг.

«Когда выходишь на пенсию, оставайся на пенсии. Но каждый человек делает то, что считает нужным, и учитывая то, что происходит в Украине и россии, он, возможно, захочет сделать что-то, чтобы двигаться в этом плане.

Его брат – мэр Киева. Возможно, они захотят попиариться на этом, но реально, в чисто боксерском смысле, ему не стоит беспокоиться о возвращении», – сказал Макгиган.

Ранее Макгиган высоко оценил конголезского супертяжеловеса Мартина Баколе.

sport.ua