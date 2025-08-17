Главный тренер Милана высказался перед матчем в Кубке Италии

Сегодня "Милан" сыграет первый официальный поединок в новом сезоне, начав путь в текущем розыгрыше Кубка Италии против команды со второго дивизиона "Бари".

Главный тренер "россонери" Массимилиано Аллегри высказался на предматчевой пресс-конференции:

Кубок Италии – одна из трех целей, которую нужно достичь. Против "Бари" это будет важный матч, нам нужна поддержка. Это будет считаться победой, мы хотим пройти раунд. Кампания работала очень хорошо (о трансферной деятельности клуба), выходная и входящая. Нам требуется большой энтузиазм и желание это сделать. Новые хорошо интегрировались, теперь давление вырастет, но это нормально.

Добавим, что игра "Милана" с "Бари" начнется в 22:15 по киевскому времени.

