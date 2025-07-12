Стоимость билетов на матч ½ между Челси и Флуминенсе упала более чем в 20 раз в течение 3 суток до встречи

В первом полуфинале клубного Мундиаля на поле "Мидоулендс Стедиум" в Ист-Резерфорде "Челси" и "Флуминенсе" определяли команду, претендующую на трофей. В итоге "синие" подтвердили реноме фаворита (2:0).

Организаторы планировали продавать билеты на матч за 300-400 долларов. Впрочем, за считанные дни до игры фанаты так и не создали желаемый спрос. В течение 72 часов до стартового свистка стоимость билетов упала до 13 долларов. Посещаемость удалось спасти – на трибунах присутствовало 70 556 зрителей при максимальной вместимости 82 566.

Чтобы подогреть интерес ко встрече, организаторы даже пригласили легендарного ринг-анонсера Майкла Баффера объявлять составы команд.

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