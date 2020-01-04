“Каролина” – “Вашингтон” (3:4): российская тройка звезд

Самсонов против Свечникова

Илья Самсонов отразил 38 бросков, стал первой звездой встречи и помог “Вашингтону” (28-9-5) избежать третьего подряд поражения, что могло случиться с лидером регулярного чемпионата впервые в сезоне.

Вашингтон Кэпиталз – Каролина Харрикейнз – 4:3 (0:0, 2:0, 2:3) 🥅⭐️ Илья Самсонов, сделавший свои рекордные 38 сэйвов, 2-м в истории выиграл все 8 своих первых матчей на выезде☝️ Впервые Вашингтон первым в лиге набрал 60 очков📺📊 https://t.co/OhV3XXVEWV📸 @Capitals pic.twitter.com/7pHNIa3sBS — NHL.RU (@nhlru) January 4, 2020

Все три шайбы он пропустил в третьем периоде. “Вашингтон” вел 2:0 после 40 минут игры, но позволил сопернику подобраться только на расстояние одной шайбы (2:1 и 4:3). Самсонов стал вторым новичком в истории НХЛ, выигравшим все восемь первых матчей в гостях на старте карьеры. Рекорд принадлежит Бренту Джонсону, который в составе “Сент-Луиса” выиграл первые 10 стартов с 26 февраля 1999 года по 13 января 2001-го.

“Все нормально, мне нравится, когда по воротам много бросают, – сказал Самсонов, две из трех шайб пропустивший в меньшинстве. – И неважно, где проходит матч. Мне комфортно и дома, и в гостях”.

Во втором периоде Самсонов остановил выход Даги Хэмилтона “один на один”, через 25 секунд после чего Евгений Кузнецов сделал счет 2:0.

“Когда Самсонов остановил тот выход, а мы сразу после этого забили, это придало нам сил”, – отметил Кузнецов, также отметившийся передачей и ставший третьей звездой матча.

“Самсонов, без вопросов, был сегодня первой звездой, – заявил тренер “Вашингтона” Тодд Рирден. – Он всегда контролирует свои эмоции, что позволяет команде не сходить с рельсов. Он был невероятен”.

В первом периоде “Каролина” (24-15-2) перебросала соперника 18-7, но не забила ни разу. “Кэпиталз” ответили голами Рихарда Паника и Кузнецова во втором периоде. На первой минуте третьего Джордан Стаал отыграл одну шайбу, но в течение четырех минут “Вашингтон” довел преимущество до 4:1 после голов Ларса Эллера и Якуба Враны. “Харрикейнз” затем дважды реализовали большинство (Тейво Теравяйнен и Райан Дзингел), но на толковый финальный штурм так и не сподобились.

Второй звездой матча был признан Андрей Свечников, сделавший две передачи и набравший 40-е очко в сезоне. На это ему потребовалась 41 игра. В истории “Харрикейнз” / “Хартфорд Уэйлерз” только Рон Фрэнсис достигал этой отметки быстрее в статусе тинейджера (32 матча в сезоне 1981-82, 28 матчей в сезоне 1982-83).

В составе “Кэпиталз” по передаче также сделали Александр Овечкин и Дмитрий Орлов. Вратарь “Каролины” Петр Мразек сделал 25 сэйвов.

“Наши матчи с ними всегда так складываются: упорная борьба, много шансов. Сегодня мы просто не смогли реализовать свои моменты”, – сказал тренер “Харрикейнз” Род Бриндамор.