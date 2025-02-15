Ким Клейстерс – о Симоне Халеп: “Жаль, что ей пришлось завершить карьеру не так, как она, наверное, хотела бы”

В недавнем выпуске подкаста Served with Andy Roddick экс-первая ракетка мира бельгийка Ким Клейстерс поделилась своими мыслями о решении румынки Симоны Халеп завершить свою профессиональную карьеру



«Мне грустно за нее. Последние несколько лет были для нее непростыми. Она не смогла полноценно вернуться и оставаться в форме после такого длительного отсутствия в Туре. Мне жаль ее. У нее была фантастическая карьера.

Наблюдать за тем, как она эволюционировала после трех проигранных финалов Grand Slam, теряла веру в свою способность выиграть эти турниры, а затем все же смогла триумфовать на Ролан Гаррос и Уимблдоне – это было невероятно», – сказала Клейстерс.

«Она очень трудолюбивая и скромная девушка. Сейчас, вероятно, испытывает разочарование из-за последних событий, но я надеюсь, что через несколько месяцев она сможет вспоминать только хорошее в своей карьере. Она достигла больших высот, работала с Дарреном Кэхиллом, ее всегда поддерживали замечательные специалисты. Ей нужно сосредоточиться на положительных моментах, которые с ней происходили», – добавила она.

«Она была одной из самых ожесточённых конкуренток на WTA-туре. Жаль, что ей пришлось завершить карьеру не так, как она, наверное, хотела бы», – подытожила Клейстерс.

• Симона Халеп – о завершении карьеры: “Я не хочу плакать, я была первой ракеткой мира и выигрывала турниры Grand Slam. Жизнь продолжается”

Напомним, что в октябре 2022 года Халеп была временно отстранена от выступления за проваленый допинг-тест. В сентябре 2023 года румынка получила дисквалификацию сроком на четыре года, а через шесть месяцев Спортивный арбитражный суд сократил срок дисквалификации до девяти месяцев.

С марта прошлого года, когда Симона Халеп могла вернуться в Тур, она провела только шесть матчей и одержала одну победу.

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