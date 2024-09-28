Пекин. Синнер выиграл 13-й матч подряд, Коболли сыграет шестой четвертьфинал в сезоне

На турнире ATP 500 в Китае известны первые четвертьфиналисты

Пекин, Китай • 26 сентября – 2 октября • хард • $3,891,650

Действующий чемпион: Янник Синнер (Италия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Янник Синнер (Италия, 1) – Роман Сафиуллин (-, LL) 3:6, 6:2, 6:3

Иржи Легечка (Чехия) – Роберто Баутиста Агут (Испания, Q) 3:6, 6:2, 6:1

Флавио Коболли (Италия) – Павел Котов (-, Q) 6:4, 6:2

Даниил Медведев (-, 3) – Адриан Маннарино (Франция) 7:6(6), 6:2

Янник Синнер продолжает защиту титула в Пекине и попробует продлить свою победную серию до 14 матчей во встрече с Иржи Легечкой, которого обыграл в марте этого года на “Мастерсе” в Индиан-Уэллс.

Флавио Коболли одержал вторую победу в трёх матчах против Котова в этом году и седьмой раз в карьере вышел в четвертьфинал на уровне ATP. В этом сезоне итальянец сыграет на данной стадии шестой раз и попробует третий раз выйти в полуфинал. Дальше Коболли сыграет против Даниила Медведева, и для него это будет седьмой матч против игрока из топ-10. В предыдущих шести он проиграл.

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