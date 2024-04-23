Следить
Баскетбол

Гравці НБА визначили найбільш переоціненого та найбільш недооціненого баскетболістів ліги

Гравці НБА визначили найбільш переоціненого та найбільш недооціненого баскетболістів ліги

The Athletic провів анонімне опитування серед гравців НБА. За підсумками голосування найбільш переоціненим баскетболістом у лізі став центровий «Міннесоти» Руді Гобер.

До трійки увійшли гравець «Вашингтона» Джордан Пул і розігруючий «Атланти» Трей Янг.

Найбільш недооціненими гравцями обрали Дерріка Вайта з «Бостона» і Джейлена Вільямса з «Оклахоми». Баскетболісти набрали однакову кількість голосів. Третім став Дрю Холідей із «Селтікс».

Джейлен Вільямс підхопив кричалку з трибун арени в Оклахомі – вони разом імітували звук тварини

Фото: NBC Sports, NBA

ua.tribuna.com

Категории
Комментарии
Больше в Баскетбол
aquapolis