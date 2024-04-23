Гравці НБА визначили найбільш переоціненого та найбільш недооціненого баскетболістів ліги

The Athletic провів анонімне опитування серед гравців НБА. За підсумками голосування найбільш переоціненим баскетболістом у лізі став центровий «Міннесоти» Руді Гобер.

До трійки увійшли гравець «Вашингтона» Джордан Пул і розігруючий «Атланти» Трей Янг.

Найбільш недооціненими гравцями обрали Дерріка Вайта з «Бостона» і Джейлена Вільямса з «Оклахоми». Баскетболісти набрали однакову кількість голосів. Третім став Дрю Холідей із «Селтікс».

Джейлен Вільямс підхопив кричалку з трибун арени в Оклахомі – вони разом імітували звук тварини

Фото: NBC Sports, NBA

ua.tribuna.com