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Бокс

Будущий соперник Ломаченко назвал свою текущую вес

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Лопес уверен, что в любой момент сможет сделать нужный вес

#Лопес

Источник – fightnews.info.

Чемпион мира по версии IBF в легком весе Теофімо Лопес имеет вес примерно 150 фунтов.

Об этом заявил сам боксер.

“Сейчас я держу свой вес в определенных рамках. Она сейчас довольно небольшая – под 150 фунтов. Это хороший вес. Если вы разбираетесь в боксе, то знаете, что согнать 10-12 фунтов ничего не стоит. Сейчас у меня такой вес, и я очень ею доволен. Я знаю, что мы снова проведем отличный тренировочный лагерь”, – сказал Лопес.

Легкий вес – это 135 фунтов, таким образом при подготовке к бою Лопесу нужно согнать 6,8 кг.

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Ранее сообщалось, что чемпион WBC хочет драться с Ломаченко.

Напомним, Ломаченко согласился со всеми условиями на бой с Лопесом.

Источник: champion.com.ua
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