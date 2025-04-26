Британский боксер провалил взвешивание и заплатит за это 500 тысяч долларов

Getty Images/Global Images Ukraine. Крис Юбенк

26 апреля на футбольном стадионе Tottenham Hotspur Stadium в английском Лондоне состоится масштабный вечер бокса от журнала The Ring.

Главным событием станет бой в среднем весе (до 72,6 кг) – на ринге встретятся британец Крис Юбенк (34–3, 25 КО) и его соотечественник Конор Бенн (23–0, 14 КО).

Накануне этого противостояния состоялось взвешивание и дуэль взглядов – у одного из боксеров возникли серьезные проблемы. Бенн легко вложился в допустимый лимит, его вес составил 70,9 кг.

Юбенк сделал несколько попыток, чтобы вписаться в лимит, но ничего не вышло – он превысил допустимую норму и теперь должен заплатить солидный штраф. Из гонорара Криса организаторы заберут 500 тысяч долларов.

В день боя, 26 апреля, боксеры проведут повторное взвешивание – их вес не должен превышать 77,1 кг. Если один из соперников снова не влезет в лимит, то будет оштрафован.

sport.ua