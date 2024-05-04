Упустили шанс выбраться из зоны вылета: Лутон поделил очки с Эвертоном в 36 туре АПЛ

Лутон сыграл вничью с Эвертоном в матче 36 тура чемпионата Англии по футболу.

Матч завершился со счетом 1:1. Оба гола команда забили в первом тайме.

Чемпионат Англии — АПЛ 36 тур, 3 мая <p style="text-align: центр Лутон — Эвертон 1:1 (1:1)

Голлы: 0:1 — Калверт-Льюин (пен) 24, 1:1 — Адебайо 31

В случае победы Лутон мог бы по крайней мере временно покинуть зону вылета АПЛ. Впрочем, новички элитного дивизона остались на 18-м месте. Если Ноттингем Форест на выезде победит Шеффилд Юнайтед, то отставание Лутона от безопасной зоны за два тура до конца сезона составит три очка. Наверное, Эвертон благодаря победам в двух предыдущих матчах гарантировал себе сохранение прописки на следующий сезон . Конечно, если с команды больше не будут снимать очки.

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