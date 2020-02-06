Свитолина переиграла Томову во втором матче Кубка Федерации

Сборная Украины досрочно победила Болгарию
#Томова, #Свитолина
Источник – Чемпион.
В противостоянии группы Кубка Федерации по теннису среди женщин Украина – Болгария состоялся второй матч.
Украинка Элина Свитолина встречалась с Викторией Томовою.
Матч продолжался 1 час 33 минуты.
Ранее, Ястремская без проблем расправилась с Шиніковою.
То же сборная Украины досрочно победила Болгарию. Цуренко и Завацкая играют парный матч
Ранее болгарки проиграли другой участнице группы А Хорватии (1: 2). Для украинок это первый матч.
Вторую игру Украина сыграет против хорваток завтра, 7 февраля, в 16.00
Из группы (Украина, Болгария, Хорватия) дальше пройдет две команды.
Попали в плей-офф сборные вместе с двумя лучшими командами группы В (Италия, Эстония, Австрия и Греция) разыграют две путевки в квалификационный турнир за попадание в финальный турнир Кубка Федераций.
Кубок Федерации по теннису среди женщин
Группа И
Второй матч, 6 февраля
Элина Свитолина (4) – Виктория Томова (143) 7:6 (7:5), 6:3
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