Свитолина переиграла Томову во втором матче Кубка Федерации

Сборная Украины досрочно победила Болгарию

#Томова, #Свитолина

Источник – Чемпион.

В противостоянии группы Кубка Федерации по теннису среди женщин Украина – Болгария состоялся второй матч.

Украинка Элина Свитолина встречалась с Викторией Томовою.

Матч продолжался 1 час 33 минуты.

Ранее, Ястремская без проблем расправилась с Шиніковою.

То же сборная Украины досрочно победила Болгарию. Цуренко и Завацкая играют парный матч

Ранее болгарки проиграли другой участнице группы А Хорватии (1: 2). Для украинок это первый матч.

Вторую игру Украина сыграет против хорваток завтра, 7 февраля, в 16.00

Из группы (Украина, Болгария, Хорватия) дальше пройдет две команды.

Попали в плей-офф сборные вместе с двумя лучшими командами группы В (Италия, Эстония, Австрия и Греция) разыграют две путевки в квалификационный турнир за попадание в финальный турнир Кубка Федераций.

Кубок Федерации по теннису среди женщин

Группа И

Второй матч, 6 февраля

Элина Свитолина (4) – Виктория Томова (143) 7:6 (7:5), 6:3