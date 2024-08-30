В Pirelli озабочены из-за интенсивного гранулирования

Шинники Pirelli предполагали, что в Монце команды столкнутся с интенсивным гранулированием резины, и эти прогнозы сбываются. С жёсткими шинами (C3) почти никто не работал – исключением был только Юки Цунода, а остальные предпочли пока приберечь все составы Hard, которые, вероятно, пригодятся гонщикам в воскресенье.

В основном команды работали с резиной составов Medium и Soft, при этом понятно, что C4 применялся на длинных сериях кругов, а C5 – при имитации квалификации.

Марио Изола, руководитель гоночного подразделения Pirelli: «В эту пятницу мы наблюдали много интересного. Перед началом уик-энда было неясно, каким будет состояние полностью обновлённого покрытия трассы, которое можно считать главным новшеством этого Гран При Италии.

Судя по тому, что мы сегодня видели, можно сказать, что прогнозы в целом подтвердились, и уровень сцепления весьма высок. Однако этот фактор в сочетании с невысокой аэродинамической нагрузкой, которой требует трасса в Монце, может усиливать эффект гранулирования, который проявлялся в случае с резиной обоих составов.

Понятно, что пока сложно судить о поведении жёсткой резины, поскольку такие шины использовал только один гонщик, проехав всего 17 кругов. Однако это даёт чёткое представление о том направлении, в котором команды могут двигаться в плане работы с шинами в оставшиеся дни уик-энда.

На этой трассе, учитывая длину пит-лейн и время, которое тратится на замену резины, тактика двух пит-стопов неизбежно приводит к лишним потерям времени, поэтому наиболее вероятный сценарий сводится к тому, что команды попытаются сделать ставку на шины составов Hard и Medium, чтобы преодолеть дистанцию с единственным пит-стопом.

При этом второй комплект жёсткой резины все будут держать в резерве на случай, если по ходу гонки будет наблюдаться очень интенсивное гранулирование, из-за чего придётся перейти на план B.

Таким образом, остаётся вопрос, связанный с гранулированием: начиная с завтрашнего утра надо будет пронаблюдать за дальнейшим изменением состояния трассы. Чем больше кругов проедут машины Формулы 1 и других категорий, тем больше будет слой отработанной резины на поверхности трассы.

Ещё одним важным фактором станет высокая температура. Сегодня было очень жарко, в какой-то момент асфальт нагрелся до 54 градусов – в теории в воскресенье в это время дня гонка будет в самом разгаре. Такие температуры могут только усилить деградацию.

Мы видим, что скорости выросли по сравнению с прошлым годом и по ходу сессий повышались ещё – особенно это было заметно во время первой тренировки, а во второй такая динамика проявлялась не столь явно. Интересно посмотреть, что в этом плане будет происходить в субботу начиная с третьей тренировки».

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