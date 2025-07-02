Акценты. Блатные и нищие? Зрительский обзор игр ⅛ финала Клубного кубка мира

Новый турнир ФИФА сегодня не критикует только ленивый. Как раз я и отношусь к таким лентяям, что, впрочем, не помешало отсмотреть от свистка до свистка все восемь матчей первого раунда плей-офф. Группы решил пропустить: слишком многие клубы из Европы играли там в эконом-режиме. А тут как-никак игра на вылет.

Пожалуй, именно отсюда следует начать познавание сего явления: что это такое, и с чем его едят. И первое ощущение – не нужно спешить с выводами, пока не распробуешь толком. Как уже было в свое время с той же Лигой наций, к примеру. Хотя здесь, конечно, совсем другая история.

Ассоциация, пришедшая на ум с ходу – сбор блатных и шайка нищих. Под первыми понимаем европейскую знать, чей широкий и густой невод исправно вылавливает все мало-мальски интересное в остальном мире. Последние же довольствуются остатками роскоши, почетными пенсионерами да еще не раскрывшимися звездами.

Особняком стоят шейхи. Но они, как известно, и в Европе шейхи.

Первая половина матчей ⅛ финала лишь подтвердила эти умозаключения. Даже звершавшая ее игра с 6 голами не спасла. Хотя, возможно, тут слишком хотелось спать, чему способствовал комментарий ночного сторожа студии на “Суспільному”. Кто же еще будет каждое третье предложение начинать с “до речі”, каждое пятое – с “о’кей”, а в оставшееся время повторять, что “Бавария” – это топ-топ-топ-топ”?

Но следующие два дня круто изменили восприятие турнира. Тут было и зрелище, и интрига, и даже парочка сюрпризов. А главное – ягнята, казалось бы, обреченные на заклание, стали издавать звуки. И это было отнюдь не робкое блеяние. Напомню результаты всех поединков раунда.

Палмейрас – Ботафого 1:0

Бенфика – Челси 1:4

ПСЖ – Интер Майами 4:0

Фламенго – Бавария 2:4

Интер Милан – Флуминенсе 0:2

Ман Сити – Аль-Хиляль 3:4

Реал – Ювентус 1:0

Боруссия – Монтеррей 2:1

Отметим, что трижды игралось дополнительное время, и при этом ни разу не понадобился розыгрыш футбольной лотереи нервов. Это приятное исключение из правила, которое гласит: чем дольше играют, тем меньше созидают. И да, я по-прежнему за отмену овертайма.

Самый зрелищный матч – конечно же, “Ман Сити” – “Аль-Хиляль”. И дело не столько в количестве голов, сколько в числе голевых шансов, а их с учетом экстра-таймов было под два десятка. Вторым в этом смысле стал матч “Реал” – “Ювентус”. Одинаково хороши игры “Интера” с “Флуминенсе” и “Боруссии” с “Монтерреем”.

Самый скучный матч – Если брать основное время, то это бразильское дерби, где было всего четыре достойных внимания момента за полтора часа. Недалеко ушли и “Бенфика” с “Челси”. Если же считать вместе с дополнительным, которое их спасло, то самым провальным тогда останется второй тайм ПСЖ с Майами – лишь один голевой эпизод.

Самый интригующий матч – А вот тут как раз отличились бразильские клубы. Еще на 115-й минуте Витинью мог перевести в серию пенальти игру для “Ботафого” против “Палмейраса”, но промахнулся. На 112-й – Леонарду принес “Аль-Хилялю” победу над “Ман Сити”. На 108-й – Нкунку из “Челси” положил начало неизбежному концу “Бенфики”.

Самый предсказуемый матч – Первый же гол Невеша означал финиш для “Интера Майами” уже на 6-й минуте. Поскольку весь поединок прошел исключительно под диктовку ПСЖ. “Фламенго” “похоронил” третий гол “Баварии”, забитый Горецкой на 41-й минуте.

Самый справедливый счет – “Реал” совершенно точно “наиграл” на победу над “Ювентусом” с минимальным отрывом. Вот только голов в этом матче в целом должно было быть побольше.

Самый нелогичный счет – По-хорошему, “Ман Сити” должен был выигрывать у “Аль-Хиляля” в основное время и с крупным счетом. Где-нибудь 4:1. Явно не заслуживал поражения от “Флуминенсе”, да еще в два мяча, и миланский “Интер”. “Монтеррей” мог рассчитывать как минимум на ничью с “Боруссией”. И также ничья стала бы логичным исходом для “Фламенго” с “Баварией”.

Лучшая реализация – Как ни смешно, но тут блеснула “Бенфика”, использовавшая свой единственный шанс, причем с пенальти. “Бавария” реализовала 4 возможности из 5, “Аль-Хиляль” – 4 из 6.

Худшая реализация – А тут “отличились” итальянские клубы. “Интер” не забил ни разу в 7 голевых ситуациях, у “Ювентуса” их было 5, а на лице все тот же результат.

Везение – Главный фаворит Фортуны – “Флуминенсе”: удар Мартинеса в стойку его ворот при 0:1 для “Интера”, и удар Димарко в крестовину при 0:2. “Аль-Хиляль” от поражения в основное время с “Ман Сити” спасла штанга после удара Аканжи на 84-й минуте. Зачтем и штангу ворот “Боруссии” от Короны, который мог сравнять счет для “Монтеррея” еще на 17-й минуте.

Самая симпатичная команда – Симпатии автора измеряются числом созданных голевых моментов. У “Ман Сити” в основное время их была аж дюжина – вот и получается, что самые красивые вылетели. Ближайший к ним “Реал” имеет всего 8 шансов, у ПСЖ и миланского “Интера” по 7, у “Монтеррея” – 6.

Худшая команда – Как ни крути, а это “Интер Майами” ушедший с поля без единого реального шанса. К “Ботафого” же они пришли лишь в дополнительное время. О “Бенфике” уже было сказано выше.

Сенсация – проход в четвертьфинал “Аль-Хиляля” – без вариантов. Также, в известной степени, сенсацией стала победа “Флуминенсе”. Выходит, четверть от общего количества поединков – не так уж плохо.

Разочарование – наверное, все-таки бразильское дерби. Ей-богу, не в обиду нашим патриотам, но иногда складывалось ощущение, что смотришь УПЛ. Причем, явно не лучших ее представителей.

Курьез – а как иначе назвать то, что мы увидели на 86-й минуте матча “Бенфика” – “Челси”? Когда команды увели с поля из-за возможной угрозы молнии. Говорят, уже в шестой раз с начала турнира. Прикол в том, что после двухчасового перерыва уверенно шедшая ко дну “Бенфика” сумела забить и добиться экстра-таймов.

Лучший игрок – однозначно, вратарь Буну, 8 раз по-настоящему спасавший “Аль-Хиляль” от пропущенного гола. 6 таких сэйвов насчитал у кипера “Ювентуса” ди Грегорио.

Самыми заметными фигурами среди полевых игроков для меня стали неудачники: Бернарду Силва и Холанд из “Ман Сити”, и Мартинес из миланского “Интера”. Уже после них назову Гирасси (“Боруссия”), Корону (“Монтеррей”) и Вальверде (“Реал”). Затем – Адейеми (“Боруссия”) и Барколя (ПСЖ).

Если же говорить об эффективности, то вот список, на мой взгляд, одинаково проявивших себя игроков: Кейн и Киммих (оба из “Баварии”), Канселу, Леонардо и Малкольм (все из “Аль-Хиляля”), а также Невеш из ПСЖ.

Герой – Здесь выделил бы Гирасси, чей дубль принес победу “Боруссии”.

Антигерой – После удаления Престианни в начале дополнительного времени “Бенфика” стала легкой добычей для “Челси”.

Лучший гол – это всегда дело вкуса. На меня, пожалуй, наибольшее впечатление произвел дальний и точный штрафной удар Джеймса из “Челси”, заставший врасплох вратаря. И дело не в том, что этим вратарем стал Трубин. На мой взгляд, это был на редкость эффектный забитый мяч.

Вот, собственно и все, что хотел вам сказать. Остальное и без меня известно. В ¼ финала собираюсь сопереживать ПСЖ, “Аль-Хилялю” и, как ни удивительно для меня, “Реалу”. “Палмейрас” или “Челси” – без разницы. Если же заглядывать вдаль, то наименее желательной парой финалистов вижу “Реал” и Челси”.

Об общих впечатлениях от турнира говорить таки преждевременно. Но после ⅛ финала считаю, что он имеет право на жизнь. Не как футбольный чиновник, владелец клуба, тренер, игрок, болельщик или журналист – как зритель и любитель игры. А они обычно живут сегодняшним днем и далеко не смотрят.

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

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