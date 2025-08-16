Ницца – Тулуза. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги 1

Новый сезон в чемпионате Франции уже стартовал. Сегодня вечером состоится матч между "Ниццей" и "Тулузой", двумя довольно равными соперниками, которые в межсезонье потеряли нескольких ключевых игроков. Посмотрим, что подарят нам команды на поле без своих главных действующих лиц прошлого сезона.

Лига 1, 2025/26. 1-й тур

16 августа. 22:05. Ницца. "Альянц Ривьера"

Главный судья: Тома Леонард (Франция)

Трансляция: MEGOGO Футбол 3

