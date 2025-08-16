Connect with us
Футбол

Ницца - Тулуза. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги 1

    • Новый сезон в чемпионате Франции уже стартовал. Сегодня вечером состоится матч между "Ниццей" и "Тулузой", двумя довольно равными соперниками, которые в межсезонье потеряли нескольких ключевых игроков. Посмотрим, что подарят нам команды на поле без своих главных действующих лиц прошлого сезона.

  Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

    • Лига 1, 2025/26. 1-й тур
    16 августа. 22:05. Ницца. "Альянц Ривьера"
    Главный судья: Тома Леонард (Франция)
    Трансляция: MEGOGO Футбол 3

    Трансляция матча

    Трансляція матчу “Ніцца” – “Тулуза” Смотреть трансляцию

    Если у вас нет возможности посмотреть матч в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстового онлайна на сайте UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

    www.ua-football.com

