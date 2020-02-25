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Автоспорт

Хюлкенберг: Если я вернусь, то в сильную команду

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Нико Хюлкенберг остался без контракта в Формуле 1, в интервью t-online он заявил, что готов вернуться, но только на подходящих условиях.

Нико Хюлькенберг: «В непривычной для себя ситуации я чувствую себя вполне позитивно. Интересно наблюдать за происходящим в Формуле 1 со стороны.

Зимой я был дома, отдыхал, расслаблялся, встречался с друзьями. Просто жил. Конечно, я поддерживал себя в форме, тренировался, хотя и не так интенсивно, как обычно перед началом сезона. Я делал то, что хотел – и мне это нравится. Я не из тех, кому нравится постоянно быть в центре внимания. Много лет так было, но мне это не нужно.

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Я готов вернуться в Формулу 1, но это должно быть хорошее предложение со спортивными перспективами. Нет смысла выступать за команду, у которой нет реальных шансов. Такой вариант я исключаю. Это должна быть команда с серьёзным потенциалом.

Формула Е может стать интересным вариантом на будущее. Это невероятно, какого статуса они добились – сейчас там представлены все немецкие производители премиального сегмента».

Источник:www.f1news.ru
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