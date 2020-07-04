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Автоспорт

Штайнер: Лучшее за сегодня – что мы снова гоняемся

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В Haas F1 потеряли много времени, решая проблему с утечкой тормозной жидкости на машине Романа Грожана, а затем старались наверстать упущенное.

Роман Грожан (16-й): «День начался не лучшим образом, но порой такое случается. Парни справились, в конце первой сессии я успел проехать круг и убедиться, что тормоза снова в норме. У нас было много работы перед второй тренировкой. Мы постарались наверстать упущенное время. Но я вам скажу: выехав из боксов и нажав педаль газа, я подумал: «Надо же! Вот это скорость!»

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Мне потребовалось больше времени, чем я ожидал, чтобы снова привыкнуть к этому и сосредоточиться на точках торможения и на чувстве скорости, ведь машина Формула 1 – это что-то особенное! Скоро всё вернулось в норму, мы выполнили программу. Время на круге ещё можно улучшить. В середине пелотона очень плотные результаты».

Кевин Магнуссен (15-й): «Здорово вернуться за руль, мы неплохо провели день. Мы продолжаем собирать информацию о машине и узнаём разные подробности. Задняя часть машины хорошо держит трассу, но важно добиться стабильности. Во второй сессии возникли сложности из-за трафика и других проблем, но в целом всё хорошо. Я доволен. Интересное начало, с нетерпением жду продолжения».

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Гюнтер Штайнер, руководитель команды: «Здорово вернуться к работе, теперь нужно разобраться с происходящим и справиться с ней как можно лучше.

Далеко не лучшая первая тренировка, утром Роман почти не выезжал из-за утечки в тормозной системе, нам пришлось заменить подвеску и он потерял много времени. Мы всё починили, он снова выехал на трассу во второй половине дня и неплохо справился.

Мы недовольны скоростью машины. Нам есть с чем работать, чтобы завтра всё улучшить. Лучшее за сегодня – то, что мы снова гоняемся».

Источник:www.f1news.ru
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