Чисора: Бой с Усиком – большой шаг для меня

Дерек Чисора прокомментировал бой против Александра Усика

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Источник – tribuna.com.

Британский боксер Дерек Чисора указал на важность бою против Александра Усика.

Об этом рассказал сам боксер.

“Бой с Усиком – это большой шаг для меня. Я буду драться с одним из лучших боксеров P4P в мире. Это он, Тайсон Фьюри и Канело Альварес. Так что я буду боксировать с одним из лучших парней. Я взволнован этим, я как пацан в канун Рождества.

Он новичок в супертяжелом весе, но мы знаем, что он умеет драться, поэтому мы будем стараться изо всех сил. Я собираюсь попытаться сбить его темп. Я буду повсюду, как сыпь у ребенка”, – рассказал Чисора.