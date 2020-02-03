Александрия теряет своего полузащитника

Старт второй половины сезона действующий бронзовый призер последнего чемпионата Украины “Александрия” начнет без своего полузащитника Дмитрия Шастала.

Как сообщает Футбол News, 24-летний полузащитник во время товарищеского матча против армянского “Пюника” получил травму. по прогнозам врачей Шастал вернется в строй не ранее, чем через четыре недели.

Отметим, в нынешнем сезоне Дмитрий Шастал игрок основного состава “Александрии”, на его счету 18 матчей во всех турнирах и один забитый гол.