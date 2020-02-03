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Футбол

Александрия теряет своего полузащитника

Андрей ОгородникНет комментариев
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Дмитрий Шастал

Старт второй половины сезона действующий бронзовый призер последнего чемпионата Украины “Александрия” начнет без своего полузащитника Дмитрия Шастала.

Как сообщает Футбол News, 24-летний полузащитник во время товарищеского матча против армянского “Пюника” получил травму. по прогнозам врачей Шастал вернется в строй не ранее, чем через четыре недели.

Отметим, в нынешнем сезоне Дмитрий Шастал игрок основного состава “Александрии”, на его счету 18 матчей во всех турнирах и один забитый гол.

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Тэги: АлександрияДмитрий ШасталПюник
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