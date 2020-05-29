Маккиннон: у нас есть реальный шанс на Кубок

Нэйтан МакКиннон

Нэйтан Маккиннон заявил, что впервые за время карьеры в НХЛ верит в реальный шанс “Колорадо Эвеланш” завоевать Кубок Стэнли.

“Я, пожалуй, впервые чувствую, что у нас есть реальный шанс на победу, – сказал Маккиннон TSN. – В первые шесть лет моей карьеры целью был выход в плей-офф Кубка Стэнли. Это будет мое четвертое участие в плей-офф, но впервые я думаю, что мы действительно способны победить”.

“Колорадо” (42-20-8, 65,7% набранных очков) занял второе место в Западной конференции и сыграет в групповом этапе для определения номера посева. НХЛ во вторник объявила План возобновления сезона.

“Эвеланш”, “Сент-Луис Блюз”, “Вегас Голден Найтс” и “Даллас Старз” сыграют в групповом этапе Западной конференции, чтобы определить первые четыре позиции посева.