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ГлавнаяХоккей«Тампу» в сезоне 2018/19 признали лучшей командой за 53 года, которая не выигрывала Кубок Стэнли
Хоккей

«Тампу» в сезоне 2018/19 признали лучшей командой за 53 года, которая не выигрывала Кубок Стэнли

Николай ПисаревНет комментариев
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Официальный сайт НХЛ составил топ-16 команд за последние 53 года, которые не выигрывали главный трофей лиги. По результатам голосования авторов NHL.com лучшей со старта эпохи расширения лиги в 1967 году стала«Тампа» в сезоне 2018/19.

Командаповторила рекорд«Детройта» в сезоне1995/96, одержав 62 победы в регулярном чемпионате. Однако в первом раунде плей-офф проиграла «Коламбусу» со счетом 0-4 в серии.

Второе место занял«Детройт» в сезоне 1995/96, а замкнул тройку лидеров«Бостон» в сезоне 1970/71.

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Источник: официальный сайт НХЛ

Источник: uhl.ua
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