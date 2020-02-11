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Теннис

Бенгалуру. Молчанов продолжит выступление в парной сетке

Евгений НикитюкНет комментариев
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Украинец Денис Молчанов и его напарник Се Чэнпэн из Тайваня выиграли стартовый матч на турнире.

Bengaluru Open – ATP Challenger Tour
Бенгалуру, Индия • 10-16 февраля • хард • $162,480
Сетка турнира: ссылка

Лидеры посева в первом круге обыграли обладателей wild card, индийский дуэт Виджай Сунтар Прашант / Вишну Вардхан: 6-3, 7-6(6).

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Матч продолжался почти полтора часа, Молчанов и Сэ оформили в свой актив два брейка в первом сете, а во второй партии на тай-брейке отыграли один сетбол соперников.

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Фото: Bengaluru Open.

Источник: btu.org.ua
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