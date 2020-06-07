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Теннис

На турнире в Испании топ-игроки завтра поспорят за титул (ВИДЕО)

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

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Роберто Баутиста-Агут и Алекс де Минор разыграют титул на соревнованиях “Region of Valencia Tennis Challenge”.

Результаты матчей
1-й раунд: Роберто Баутиста-Агут – Пабло Карреньо-Буста 6-4, 6-4
1-й раунд: Алекс де Минор – Пабло Андухар 6-2, 6-3
2-й раунд: Роберто Баутиста-Агут – Пабло Андухар 6-1, 6-1
2-й раунд: Алекс де Минор – Пабло Карреньо-Буста 7-5, 6-4

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В решающем матче сыграют Роберто Баутиста-Агут и Алекс де Минор, которые выиграли по две встречи.

✔ Список турниров июня во время паузы в официальном сезоне

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Фото: EFE.

Источник: btu.org.ua
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