На турнире в Испании топ-игроки завтра поспорят за титул (ВИДЕО)

Новости
03.06.20 17:23
В Ирпене пройдет мужской теннисный турнир
02.06.20 17:50
Марта Костюк прокомментировала свою победу на турнире в Ирпене
02.06.20 16:55
Марианна Закарлюк о выступлении в Ирпене: "Я довольна своей игрой и турниром"
02.06.20 15:42
UTF Ladies Invitational. Костюк выиграла в финале турнира против Закарлюк
Роберто Баутиста-Агут и Алекс де Минор разыграют титул на соревнованиях “Region of Valencia Tennis Challenge”.
Результаты матчей
1-й раунд: Роберто Баутиста-Агут – Пабло Карреньо-Буста 6-4, 6-4
1-й раунд: Алекс де Минор – Пабло Андухар 6-2, 6-3
2-й раунд: Роберто Баутиста-Агут – Пабло Андухар 6-1, 6-1
2-й раунд: Алекс де Минор – Пабло Карреньо-Буста 7-5, 6-4
В решающем матче сыграют Роберто Баутиста-Агут и Алекс де Минор, которые выиграли по две встречи.
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Фото: EFE.