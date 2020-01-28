Пэт Фрай приступит к работе в Renault в феврале

В конце прошлого года в Renault подтвердили переход в команду Пэта Фрая, который ранее занимал должность главы отдела инжиниринга McLaren. Как удалось выяснить Racefans, Фрай приступит к выполнению своих обязанностей в команде французского автоконцерна в ближайшее время.

Предварительно, первый рабочий день Пэта Фрая в Renault намечен на 5 февраля. Интересно, что в Renault не называют должность Фрая, но не исключено, что он заменит технического директора Ника Честера, оставившего свой пост в конце 2019 года.

Пэт Фрай с 1993 по 2010 годы работал в McLaren, затем перешел в Ferrari на пост технического директора. В 2014-м его уволили из Скудерии, после чего Фрай работал независимым консультантом, сотрудничая, в частности, с Manor. Осенью 2018-го Фрай вернулся в McLaren, но летом 2019-го покинул команду.