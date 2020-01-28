Новое на сайте

еще
Вторник, 28 января, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортПэт Фрай приступит к работе в Renault в феврале
Автоспорт

Пэт Фрай приступит к работе в Renault в феврале

AdminНет комментариев
Добавлено

В конце прошлого года в Renault подтвердили переход в команду Пэта Фрая, который ранее занимал должность главы отдела инжиниринга McLaren. Как удалось выяснить Racefans, Фрай приступит к выполнению своих обязанностей в команде французского автоконцерна в ближайшее время.

Предварительно, первый рабочий день Пэта Фрая в Renault намечен на 5 февраля. Интересно, что в Renault не называют должность Фрая, но не исключено, что он заменит технического директора Ника Честера, оставившего свой пост в конце 2019 года.

Читайте также:  Ньюи: Хельмут Марко многое даёт команде

Пэт Фрай с 1993 по 2010 годы работал в McLaren, затем перешел в Ferrari на пост технического директора. В 2014-м его уволили из Скудерии, после чего Фрай работал независимым консультантом, сотрудничая, в частности, с Manor. Осенью 2018-го Фрай вернулся в McLaren, но летом 2019-го покинул команду.

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

5 × 2 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
Джовинацци: Я ни на секунду не забывал о своей мечте

Эрик Булье – управляющий директор Гран При Франции

Фрай – новый технический директор Renault

Что 2020 год готовит Себастьяну Феттелю

Триумфаторы Дайтоны мечтают о победе в Ле-Мане

Закрыть