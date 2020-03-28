Уиккенс не сможет участвовать в виртуальной гонке

Мы писали о том, что Роберт Уиккенс намерен участвовать в Гран При Американского Красного Креста, первом этапе новой серии виртуальных гонок IndyCar iRacing Challenge, однако за несколько часов до старта он с сожалением сообщил, что не сможет этого сделать.

Причина простая: курьерская служба не успела доставить специальный руль, на который вынесены дополнительный функции, позволяющий гонщику управлять машиной, работая только руками.

Вот что Роберт пишет в социальных сетях: «Парни, только от богов курьерской службы зависело, будет ли вовремя доставлен руль, отправленный компанией Макса Паписа, чтобы я выступил в виртуальной гонке IndyCar. К сожалению, сегодня этот руль я не получил, поэтому не смогу выйти на старт.

У меня не хватает слов, чтобы поблагодарить Макса Паписа и Кэри Беттенхаузена, за все их усилия. Верьте мне, дело не в том, что они плохо старались.

Я считаю, что это не просто соревнования по гонкам на симуляторе, в которых участвуют мои друзья и соперники. Вместе с командой Arrow McLaren SP я продолжаю работать над развитием всех тех качеств, которые необходимы, чтобы я мог вернуться в гонки, и киберспорт – идеальная платформа для этого.

Теперь я с нетерпением жду, что на следующей неделе мне всё-таки доставят симулятор, и мы приступим! Удачи всем, кто сегодня участвует в гонке. Увидимся в следующий раз!»