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Автоспорт

Дженсон Баттон: Вопрос с зарплатой всегда сложен

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У чемпиона мира 2009 года Дженсона Баттона нет ответа на вопрос – должны ли гонщики соглашаться на сокращение зарплаты в этом сезоне, чтобы этим помочь команде…

Дженсон Баттон: «Сложный вопрос. Шесть или семь гонщиков зарабатывают действительно большие деньги. Остальные получают совсем немного, поскольку сами приносят командам деньги через спонсоров.

Но некоторые действительно зарабатывают много. Суммы контрактов возросли с тех пор, как я выступал в гонках – и сегодня весьма значительны. Но вопрос действительно сложный. Что должно произойти, чтобы вы отказались от хорошего контракта, вернув часть денег команде?

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Наверное, так должно быть, но для этого нужен совсем другой подход. Возможно, зарплату гонщиков стоит подвести под ограничение бюджета команды, чтобы они могли сами выбирать приоритет – больше заплатить гонщику или больше потратить на машину. Вопрос с зарплатой всегда сложен».

Источник:www.f1news.ru
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