Дженсон Баттон: Вопрос с зарплатой всегда сложен

У чемпиона мира 2009 года Дженсона Баттона нет ответа на вопрос – должны ли гонщики соглашаться на сокращение зарплаты в этом сезоне, чтобы этим помочь команде…

Дженсон Баттон: «Сложный вопрос. Шесть или семь гонщиков зарабатывают действительно большие деньги. Остальные получают совсем немного, поскольку сами приносят командам деньги через спонсоров.

Но некоторые действительно зарабатывают много. Суммы контрактов возросли с тех пор, как я выступал в гонках – и сегодня весьма значительны. Но вопрос действительно сложный. Что должно произойти, чтобы вы отказались от хорошего контракта, вернув часть денег команде?

Наверное, так должно быть, но для этого нужен совсем другой подход. Возможно, зарплату гонщиков стоит подвести под ограничение бюджета команды, чтобы они могли сами выбирать приоритет – больше заплатить гонщику или больше потратить на машину. Вопрос с зарплатой всегда сложен».