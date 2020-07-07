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Гран При Штирии: Расписание пресс-конференций

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В FIA решили повторить формат официальных пресс-конференций в условиях закрытых Гран При, опробованный на прошлой неделе.

Вновь все пресс-конференции будут виртуальными и вновь в четверг на вопросы по очереди ответят гонщики всех десяти команд.

В пятницу перед камерой в пресс-центре соберутся две тройки руководителей: сначала Гюнтер Штайнер (Haas), Фредерик Вассёр (Alfa Romeo) и Тойохару Танабе (Honda), а потом Клэр Уильямс (Williams), Отмар Сафнауэр (Racing Point) и Марио Изола (Pirelli).

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Пресс-конференции в субботу и воскресенье посвящены тройке лучших по итогам дня.

Источник:www.f1news.ru
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