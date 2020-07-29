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Гран При Великобритании: Расписание пресс-конференций

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В Сильверстоуне FIA повторит формат официальных пресс-конференций в условиях «закрытых» Гран При, опробованный на первых этапах сезона в Австрии и Венгрии.

Вновь все пресс-конференции будут виртуальными и вновь в четверг на вопросы по очереди ответят гонщики всех десяти команд.

В пятницу перед камерой в пресс-центре соберутся две тройки руководителей. Сначала на вопросы ответят Франц Тост (AlphaTauri), Гюнтер Штайнер (Haas) и Кристиан Хорнер (Red Bull Racing). Затем их сменят Тойохару Танабе (Honda), Марио Изола (Pirelli) и Отмар Сафнауэр (Racing Point).

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Субботняя и воскресная пресс-конференции посвящены лучшей тройке по итогам дня. Переводы мы опубликуем на F1News.ru.

Источник:www.f1news.ru
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