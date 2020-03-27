Хопкинс назвал тех, кто создал коронавирус

Боксер считает, что вирус создали сумасшедшие ученые
#Хопкинс, #коронавирус
Источник – Ring TV.
Америка слишком сильна, чтобы позволить коронавирус поставить на колени.
Об этом заявил бывший чемпион мира Бернард Хопкинс.
“История всегда повторяется. Этот вирус создал человек, нас снова атаковали. Я верю, что коронавирус был создан людьми, теми сумасшедшими учеными, которых вы можете увидеть в научно-фантастических фильмах.
Мы снова должны сплотиться, как это было после терактов 11 сентября. Америка слишком сильна, чтобы позволить этому вирусу поставить нас на колени”, – сказал Хопкинс.
Ранее, Джошуа самоізолювався через коронавирус.
Напомним, соперник украинского боксера заболел коронавирусом.
Источник: champion.com.ua