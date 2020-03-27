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Хопкинс назвал тех, кто создал коронавирус

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Боксер считает, что вирус создали сумасшедшие ученые

#Хопкинс, #коронавирус

Источник – Ring TV.

Америка слишком сильна, чтобы позволить коронавирус поставить на колени.

Об этом заявил бывший чемпион мира Бернард Хопкинс.

“История всегда повторяется. Этот вирус создал человек, нас снова атаковали. Я верю, что коронавирус был создан людьми, теми сумасшедшими учеными, которых вы можете увидеть в научно-фантастических фильмах.

Мы снова должны сплотиться, как это было после терактов 11 сентября. Америка слишком сильна, чтобы позволить этому вирусу поставить нас на колени”, – сказал Хопкинс.

Ранее, Джошуа самоізолювався через коронавирус.

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Напомним, соперник украинского боксера заболел коронавирусом.

Источник: champion.com.ua
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