Андрей Лунин – лучший игрок Овьедо по итогам января

Завершилось голосование за звание лучшего игрока января испанского “Овьедо”.

Как сообщает Fútbol Mahou, молодой украинский талант Андрей Лунин, большинством голосов болельщиков был признан лучшим игроком “Овьедо” в январе. Примечательно, что вратарь сборной Украины перешел в их клуб лишь в средине месяца.

Отметим, в составе “Овьедо” Андрей Лунин с первых матчей завоевал себе место в составе, несмотря на то, что он в трех матчах пропустил четыре гола, он по праву был одним из лучших в составе своего клуба.

Отметим, “Овьедо” четвертый клуб в карьере Лунина, ранее он играл за “Леганес”, “Вальядолид” и числился в составе “Реала”.