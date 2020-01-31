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Футбол

Андрей Лунин – лучший игрок Овьедо по итогам января

Андрей ОгородникНет комментариев
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Андрей Лунин

Завершилось голосование за звание лучшего игрока января испанского “Овьедо”.

Как сообщает Fútbol Mahou, молодой украинский талант Андрей Лунин, большинством голосов болельщиков был признан лучшим игроком “Овьедо” в январе. Примечательно, что вратарь сборной Украины перешел в их клуб лишь в средине месяца.

Отметим, в составе “Овьедо” Андрей Лунин с первых матчей завоевал себе место в составе, несмотря на то, что он в трех матчах пропустил четыре гола, он по праву был одним из лучших в составе своего клуба.

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Отметим, “Овьедо” четвертый клуб в карьере Лунина, ранее он играл за “Леганес”, “Вальядолид” и числился в составе “Реала”.

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Тэги: Андрей ЛунинглавноеОвьедо
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