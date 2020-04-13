Реал опроверг информацию о продаже Йовича летом

Несмотря на растущее недовольство болельщиков мадридского “Реала” слабыми выступлениями летнего новичка команды Луки Йовича, “королевский клуб” не станет продавать сербского форварда.

Как сообщает авторитетное испанское издание AS, в планы руководства “Реала” не входит продажа игрока в летнее трансферное окно, или аренда, как сообщалось ранее. Также клуб не готов жертвовать игроком в качестве обмена на Эрлинга Холанда, что также сообщалось ранее. В свете молодого возраста игрока, слабую игру игрока называют следствием адаптации. В новом сезоне “Реал” рассчитывает на Йовича, как на основного игрока.

Напомним, в нынешнем сезоне в 15 матчах чемпионата Испании за “Реал” Лука Йович забил лишь два гола. Для сравнения, в прошлом сезоне в 32 матчах за “Айнтрахт” он забил 17 голов.