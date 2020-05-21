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Футбол

Стадион Черноморца в 17 раз будет выставлен на продажу

Андрей ОгородникНет комментариев
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Арена Черноморец

Одесский “Черноморец” в скором времени может остаться без домашней арены.

Как сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц, завтра лот стадиона одесского “Черноморца” будет выставлен на продажу. Ожидается, что любой желающий сможет приобрести мультифункциональную арену всего лишь за 170 миллионов гривен.

Стоить отметить, что после того, как стадион “Черноморец” был арестован в рамках уголовного дела по владельцу клуба Леониду Климову, его уже шестнадцать раз выставляли на торги, причем ни разу продать не сумели. Интересно, что изначально сумма, за которую продавали стадион составляла 1 139 миллионов гривен.

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Тэги: Арена ЧерноморецЧернморец
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