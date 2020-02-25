Виталий Литвиненко: «Начали играть немного на удержание счета, а не в тот хоккей, который планировали»

Тренер «Белого Барса» Виталий Литвиненко о поражении (3:4) от «Кременчука»:

— Начали хорошо, забросили две шайбы. Затем неплохо отыграли второй период, но гол в «раздевалку» немного нам подломал игру. После перерыва «Кременчук» серьезно добавил, а мы где-то стушевались.

— В заключительной двадцатиминутке Вы перешли на игру в два звена?



— В третьем периоде у нас было три меньшинства, поэтому возможно сложилось такое впечатление. А так мы стараемся играть в три-четыре пятерки. Тот хоккей, который мы проповедуем – затратный: много движения и борьбы, тратим много сил, поэтому играем минимум в три звена, а стараемся – в четыре.



— Общий итог восьми играм в сезоне с кременчужанами?



— Поначалу было подавляющее преимущество «Кременчука», первые игры нам очень тяжело давались. Но, потом мы втянулись в сезон, где-то молодые ребята лучше сыгрались, поднабрались опыта, и в последнее время провальных игр особенно не было. Мы пытаемся всем командам дать бой на сколько это получится.



— «Регулярка» уже на финишной прямой, и есть большая вероятность, что «Кременчук» с «Белым Барсом» встретятся в полуфинале плей-офф. Что скажите по этому поводу?



— Если нам будет суждено встретится в плей-офф, то последние игры регулярного чемпионата показали, что будет интересно и мы можем дать бой любой команде. Но в начале нам надо обыграть в четвертьфинале «Волков», игры с которыми нам даются тяжеловато.



Стоит отметить, что следующий свой поединок «Белый Барс» проведет на своей площадке, 26 февраля. Их соперником будут хоккеисты «Донбасса». Начало встречи в 18:45.











Источник: сайт ХК «Кременчук»