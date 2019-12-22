Гарбинье Мугуруса: “Я уверена, что могу ещё раз выиграть турнир Большого Шлема”

“Кончита понимает меня, потому что не раз была в подобных непростых ситуациях. Она понимает меня лучше всех тренеров. Она сама играла в теннис, выходила в финалы. Она очень спокойная и у нас отличное взаимопонимание, а это самое важное в ежедневной работе, которую никто не видит.
Я всегда ощущаю себя готовой к тому, чтобы побеждать на турнирах Большого Шлема. Конечно, иногда играешь лучше или хуже, но это всегда было моей целью. Хоть раз испытав эмоции от победы на “мэйджоре”, хочешь повторить это ещё раз. Я уверена в том, что у меня может снова это получиться, хоть я и знаю, что это будет очень тяжело.
По поводу выступления на Олимпиаде, я очень жду возможности сыграть с Рафаэлем Надалем, но я пока об этом не думала, потому что не настроилась на выступление в Токио. Олимпийские игры – самое особенное событие в карьере спортсмена, потому что оно проходит раз в четыре года и все мы собираемся в одном месте”.