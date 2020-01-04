Поступив на работу в Ferrari стажёром в 1995-м, год назад Маттиа Бинотто возглавил команду. В интервью Ferrari Magazine он вспомнил о том, как это произошло – и говорил о прошлом сезоне…

Маттиа Бинотто: «Я узнал о своём назначении из газеты. Седьмого января я должен был лететь в Лондон, в аэропорту Болоньи я купил свежую Gazzetta dello Sport, где на первой полосе была новость о том, что теперь я руковожу командой Ferrari.

Не могу сказать, что моя жизнь с тех пор стала проще. Я был техническим директором, а 90% команды – это технический персонал, но теперь я отвечаю и за оставшиеся 10% – связь со СМИ, маркетинг, спонсорство, юристов. Есть и другие области, в которых я чувствую себя менее квалифицированным, чем в технических вопросах. К тому же, если на посту технического директора я расходовал средства, то как руководитель команды должен думать об экономии и о доходах.

Ключевые моменты сезона? После разочарования в Мельбурне я бы назвал упущенную из-за проблем с надёжностью победу в Бахрейне. И Канаду, где Себастьяна оштрафовали. Первая половина сезона могла сложиться иначе. Победы после летнего перерыва в Спа, Монце и Сингапуре частично компенсировали эти разочарования. Да, их оказалось недостаточно, чтобы бороться за титул, но эти победы были очень важны для нас и наших болельщиков. Я с удовольствием вспоминаю празднование 90-летия Скудерии в Милане перед Гран При Италии. Овация огромной толпы в красных цветах ещё раз продемонстрировала, что легенда Ferrari жива.

Я очень доволен тем, что команда стала единой, что вырос дух товарищества. Сейчас мы действительно одна команда, в том числе гонщики – несмотря на спекуляции в прессе. В Бразилии после инцидента они сначала всё обсудили между собой, а потом позвонили мне и предложили три варианта решения проблемы. Я был впечатлён.

У нас есть всё необходимое, чтобы добиться успеха в 2020-м, но это ничего не гарантирует. Наши соперники тоже делают всё возможное. На нашей стороне поддержка невероятных тифози и слава нашего бренда, которую мы хотим укрепить».