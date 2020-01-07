Сафнауэр: У Хюлкенберга был реальный шанс на победу

С 2008-го по 2018 гг. Racing Point выступала в Формуле 1 под названием Force India и за это время добилась неплохих результатов. Команда завоевала шесть подиумов и лидировала в семи Гран При, но, по мнению Отмара Сафнауэра, ближе всего к победе была в 2012 году в Интерлагосе.

«Гран При Бразилии, когда должен был выиграть Хюлкенберг – один из лучших моментов в истории команды, – вспоминал руководитель Racing Point в интервью RaceFans. – Тогда Нико Хюлкенберг лидировал с большим преимуществом – кажется, в 40 секунд. Я не помню, чья авария спровоцировала появление сейфти-кара. В результате все снова догнали Нико, но наша машина всё равно оставалась самой быстрой в пелотоне».

Из-за ошибки Хюлкенберг пропустил Льюиса Хэмилтона, а когда попытался контратаковать, между машинами Force India и McLaren произошёл контакт. В итоге за тот инцидент немецкий гонщик был оштрафован и финишировал пятым.

«Когда Нико попытался опередить Льюиса, траектория уже подсохла, а остальная часть трассы – ещё нет. На мокром асфальте Нико не удержал машину и задел McLaren, – добавил Сафнауэр. – Но, по-моему, у него был реальный шанс выиграть ту гонку».