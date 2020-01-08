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Автоспорт

Дакар: Три экипажа КАМАЗ-мастер на трёх первых местах

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Четвёртый этап ралли-рейда «Дакар» оказался очень успешным для команды «КАМАЗ-мастер»: по итогам дня три российских экипажа заняли все три первых места. Лучшее время осталось за трио в составе Антона Шибалова, Дмитрия Никитина и Ивана Татаринова – это их вторая победа на этапах в 2020 году.

На втором месте – экипаж Андрея Каргинова, который вышел в лидеры общей классификации в зачёте грузовиков, опередив команду «МАЗ-СПОРТавто». На третьем – КАМАЗ Дмитрия Сотникова.

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Белорусский экипаж Сергея Вязовича сегодня был только шестым, проиграв Шибалову почти 16 минут, хотя после старта этапа довольно долго лидировал, но затем не смог удержать темп, который задавали КАМАЗы.

В классе SSV (мотовездеходы) российские гонщики Сергей Карякин и Антон Власюк вновь неплохо справились с задачей, показав 4-й результат, а победа на этапе неожиданно досталась новичкам Дакара, американо-норвежскому экипажу в составе Митчелла Гатри и Ола Флёне.

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Им Карякин сегодня проиграл шесть с половиной минут и продолжает держаться на 4-й позиции в классе по итогам четырёх дней соревнований. В первой десятке также их напарники по команде SNAG Racing Алексей Шмотев и Андрей Рудницкий, сегодня они были десятыми.

В классе мотоциклов первое время дня показал чилиец Хосе Игнасио Корнео Флоримо, хотя своего напарника по Honda Team 2020 Кевина Бенавидеса он опередил всего на 35 секунд. При этом в общей классификации аргентинский мотогонщик занимает 2-е место, а Флоримо – третье. Лидирует в этом зачёте по-прежнему американец Рикки Брабек, также выступающий на мотоцикле Honda.

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Любопытно, что перед самым финишем Флоримо опередил британец Сэм Сандерленд, представляющий заводскую команду KTM, но получил 5-минутный штраф за превышение скорости, из-за чего сразу опустился на 8-е место.

Источник:www.f1news.ru
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