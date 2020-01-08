Дакар: Три экипажа КАМАЗ-мастер на трёх первых местах

Четвёртый этап ралли-рейда «Дакар» оказался очень успешным для команды «КАМАЗ-мастер»: по итогам дня три российских экипажа заняли все три первых места. Лучшее время осталось за трио в составе Антона Шибалова, Дмитрия Никитина и Ивана Татаринова – это их вторая победа на этапах в 2020 году.

На втором месте – экипаж Андрея Каргинова, который вышел в лидеры общей классификации в зачёте грузовиков, опередив команду «МАЗ-СПОРТавто». На третьем – КАМАЗ Дмитрия Сотникова.

Белорусский экипаж Сергея Вязовича сегодня был только шестым, проиграв Шибалову почти 16 минут, хотя после старта этапа довольно долго лидировал, но затем не смог удержать темп, который задавали КАМАЗы.

В классе SSV (мотовездеходы) российские гонщики Сергей Карякин и Антон Власюк вновь неплохо справились с задачей, показав 4-й результат, а победа на этапе неожиданно досталась новичкам Дакара, американо-норвежскому экипажу в составе Митчелла Гатри и Ола Флёне.

Им Карякин сегодня проиграл шесть с половиной минут и продолжает держаться на 4-й позиции в классе по итогам четырёх дней соревнований. В первой десятке также их напарники по команде SNAG Racing Алексей Шмотев и Андрей Рудницкий, сегодня они были десятыми.

В классе мотоциклов первое время дня показал чилиец Хосе Игнасио Корнео Флоримо, хотя своего напарника по Honda Team 2020 Кевина Бенавидеса он опередил всего на 35 секунд. При этом в общей классификации аргентинский мотогонщик занимает 2-е место, а Флоримо – третье. Лидирует в этом зачёте по-прежнему американец Рикки Брабек, также выступающий на мотоцикле Honda.

Любопытно, что перед самым финишем Флоримо опередил британец Сэм Сандерленд, представляющий заводскую команду KTM, но получил 5-минутный штраф за превышение скорости, из-за чего сразу опустился на 8-е место.