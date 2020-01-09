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Автоспорт

Новый мотоцикл Шарля Леклера

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Неформальный клуб любителей мотоциклов среди гонщиков Формулы 1 не ограничивается Кими Райкконеном, Льюисом Хэмилтоном и Себастьяном Феттелем – теперь в него входит и Шарль Леклер.

Молодой гонщик Ferrari обратился к французской компании Bad Winners и заказал у неё, что называется, «кастомизированную» версию шведского Husqvarna Vitpilen 701. Правда, сначала, получив через Instagram сообщение от Леклера, там подумали, что это розыгрыш или спам.

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Впрочем, вскоре выяснилось, что это был именно Шарль, которому нравится подход этих мастеров кастомизации двухколёсной техники, и он сказал, что хотел бы получить специальную версию шведского байка Vitpilen в стиле проекта, что в каталоге Bad Winners значится как The Apex.

В итоге Леклер получил мотоцикл, отличающийся от оригинала по оснащению, но, самое главное, у него иной силуэт за счёт того, чтобы были разработаны авторские корпусные детали, выполненные из карбона, сделавшие облик Husqvarna более угловатым и футуристичным.

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Мощность двигателя была повышена с 75 примерно до 85 л.с., соответственно выросла и скорость, тем более что после всех переделок вес мотоцикла снизился на 27 кг.

Новая игрушка Леклера называется The Apex 2.0, но в Bad Winners уже предлагают обычным клиентам мотоциклы, построенные точно в таком же стиле. В зависимости от степени кастомизации, такой аппарат обойдётся заказчику от 15 до 21 тысячи евро. Сколько заплатил Шарль за работу французских артистов оригинального мотоциклетного жанра, не сообщается.

Источник:www.f1news.ru
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