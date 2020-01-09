Новый мотоцикл Шарля Леклера

Неформальный клуб любителей мотоциклов среди гонщиков Формулы 1 не ограничивается Кими Райкконеном, Льюисом Хэмилтоном и Себастьяном Феттелем – теперь в него входит и Шарль Леклер.

Молодой гонщик Ferrari обратился к французской компании Bad Winners и заказал у неё, что называется, «кастомизированную» версию шведского Husqvarna Vitpilen 701. Правда, сначала, получив через Instagram сообщение от Леклера, там подумали, что это розыгрыш или спам.

Впрочем, вскоре выяснилось, что это был именно Шарль, которому нравится подход этих мастеров кастомизации двухколёсной техники, и он сказал, что хотел бы получить специальную версию шведского байка Vitpilen в стиле проекта, что в каталоге Bad Winners значится как The Apex.

В итоге Леклер получил мотоцикл, отличающийся от оригинала по оснащению, но, самое главное, у него иной силуэт за счёт того, чтобы были разработаны авторские корпусные детали, выполненные из карбона, сделавшие облик Husqvarna более угловатым и футуристичным.

Мощность двигателя была повышена с 75 примерно до 85 л.с., соответственно выросла и скорость, тем более что после всех переделок вес мотоцикла снизился на 27 кг.

Новая игрушка Леклера называется The Apex 2.0, но в Bad Winners уже предлагают обычным клиентам мотоциклы, построенные точно в таком же стиле. В зависимости от степени кастомизации, такой аппарат обойдётся заказчику от 15 до 21 тысячи евро. Сколько заплатил Шарль за работу французских артистов оригинального мотоциклетного жанра, не сообщается.