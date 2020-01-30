Видео: Ферстаппен демонстрирует умение жонглировать

Чем ближе начало предсезонных тестов, тем больше времени гонщики Формулы 1 уделяют тренировкам, занимаясь физической подготовкой по несколько часов в день.

Макс Ферстаппен довольно подробно рассказывает об этом на своих страницах в социальных сетях: если регулярно следить за его публикациями в Instagram, то, наверное, можно даже составить для себя перечень упражнений, которые он делает, и взять на вооружение эту методику. Разумеется, если вы тоже стараетесь поддерживать хорошую физическую форму.

Например, только сегодня он опубликовал несколько коротких видео, снятых в тренажёрном зале. Впрочем, далеко не все ходят в фитнес-центр, и тем более мало у кого дома есть сложные тренажёры или штанга.

А вот искусством жонглирования при должном старании и упорстве может, наверное, овладеть почти каждый. Гонщикам Формулы 1 это помогает развивать координацию движений и реакцию, да и вообще цирк – это весело!

Тем более, жонглировать можно практически любыми подходящими предметами, что наглядно демонстрирует гонщик Red Bull Racing в этом коротком видео. Правда, его команда тут же отреагировала на этот ролик, вполне резонно напомнив, чтобы Макс соблюдал технику безопасности, если соберётся открывать эти банки с газировкой.

Be careful opening those @Max33Verstappen 😂 https://t.co/BOXXAjzYkD — Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) January 30, 2020