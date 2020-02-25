В Ferrari нашли причину проблем с двигателем

В прошлую пятницу на тестах в Барселоне в Ferrari потеряли несколько часов – с утра Себастьян Феттель остановился на трассе из-за технических проблем. В Скудерии подозревали проблему с силовой установкой и отправили её на базу в Маранелло для изучения причин отказа.

Сегодня пресс-служба Ferrari опубликовала сообщение, из которого следует, что «неисправность была связана с неструктурной проблемой системы смазки. Это не повод для беспокойства, и работа по решению проблемы уже ведётся».

Кроме того, в итальянской команде подтвердили график работы гонщиков на второй неделе тестов. В среду с утра за руль сядет Себастьян Феттель, а днём его сменит Шарль Леклер. В четверг Феттель полностью отработает день, а в пятницу Леклер завершит тесты.