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Автоспорт

В Alfa Romeo назвали даты закрытия базы на перерыв

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Всемирный совет поддержал перенос летнего перерыва с августа на март-апрель и увеличение его продолжительности с двух до трёх недель. Команда Alfa Romeo поддержала это решение, сообщив о закрытии базы в Хинвиле с 23 марта по 13 апреля.

Заявление Alfa Romeo Racing

Компания Sauber Motorsport AG, управляющая командой Формулы 1 Alfa Romeo Racing, признает сегодняшнее решение Всемирного совета по изменению Спортивного регламента Формулы 1 2020 года и переносу летнего перерыва с августа на март и апрель, а также увеличению его продолжительности от 14 до 21 дня.

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В рамках согласованных усилий всех участников чемпионата по борьбе с последствиями пандемии коронавируса COVID-19, Sauber Motorsport AG закроет базу на 21 день – с 23 марта по 13 апреля.

Источник:www.f1news.ru
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