Среда, 1 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортВассёр: Нужно ещё больше сократить расходы
Автоспорт

Вассёр: Нужно ещё больше сократить расходы

AdminНет комментариев
Добавлено

Руководитель команды Alfa Romeo Фредерик Вассёр заявил, что в FOM и FIA уже обсуждают помощь небольшим командам из-за сокращения числа гонок…

Фредерик Вассёр: «FIA и FOM уже предложили обсудить варианты. Они открыты к тому, чтобы вместе найти выход. Жан Тодт кратко затрагивал эту тему во время дискуссии и готов помочь найти работоспособные решения.

Нужно ещё больше сократить расходы. Мы все в этом заинтересованы. В FIA прекрасно знают, в какой ситуации находятся команды прямо сейчас. Это подходящий момент, чтобы внимательно всё изучить и найти возможные способы сокращения расходов».

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

8 + 17 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
Дженсон Баттон: Вопрос с зарплатой всегда сложен

Лоуренс Стролл не отказывается от своих планов

Ландо Норрис подстрижётся в четверг

Новая версия сайта Red Bull Racing

В Lamborghini шьют медицинские маски

Закрыть