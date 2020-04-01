Вассёр: Нужно ещё больше сократить расходы

Руководитель команды Alfa Romeo Фредерик Вассёр заявил, что в FOM и FIA уже обсуждают помощь небольшим командам из-за сокращения числа гонок…

Фредерик Вассёр: «FIA и FOM уже предложили обсудить варианты. Они открыты к тому, чтобы вместе найти выход. Жан Тодт кратко затрагивал эту тему во время дискуссии и готов помочь найти работоспособные решения.

Нужно ещё больше сократить расходы. Мы все в этом заинтересованы. В FIA прекрасно знают, в какой ситуации находятся команды прямо сейчас. Это подходящий момент, чтобы внимательно всё изучить и найти возможные способы сокращения расходов».