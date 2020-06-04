Команда Романа Грожана выступит в виртуальном Ле-Мане

В числе участников виртуального марафона «24 часа Ле-Мана», намеченного на 13-14 июня, уже несколько действующих гонщиков Формулы 1 – Макс Ферстаппен, Ландо Норрис, Пьер Гасли, Шарль Леклер и Антонио Джовинацци. В каком-то смысле к ним присоединится и Роман Грожан – команда R8G Esport, принадлежащая гонщику Haas, выступит в виртуальном Ле-Мане в классе GTE на машине Corvette C7R.

Сам Грожан не выйдет на старт виртуального Ле-Мана. За его команду поедут гонщик Rebellion Racing Матиас Беш, бывший гонщик Aston Martin DTM Даниэль Хункаделла и двое сим-рейсеров – Ристо Каппет и Эрхан Яжовски.

«Не могу дождаться 13 и 14 июня! Нас ждёт потрясающее соревнование», – прокомментировал Роман участие своей команды в виртуальном Ле-Мане.