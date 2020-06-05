Гран При Венгрии останется в календаре до 2027-го

Гран При Венгрии на трассе Хунгароринг впервые состоялся в 1986 году. С тех пор гонка неизменно входила в календарь чемпионата, а четыре года назад контракт на проведение этапа был продлён до 2026 года.

В этом году Хунгароринг примет третий этап сезона, но, как и все летние гонки, пройдёт без зрителей на трибунах. Взамен в Liberty Media предложили организаторам Гран При Венгрии продлить контракт до 2027 года включительно, и соглашение было достигнуто.

«Мы сотрудничаем с Liberty Media, чтобы найти способ компенсировать потерянную прибыль от проведения гонки в 2020 году, – рассказал руководитель Хунгароринга Жолт Дьюлаи. – Даже если Гран При проходит без зрителей, организационные расходы не меняются.

Мы сделали всё возможное, чтобы в эти сложные времена заключить наиболее выгодное соглашение как для Венгрии, так и для Формулы 1. Кроме того, мы достигли соглашения по продлению контракта – теперь он действует не до 2026-го, а до 2027 года.

Нам также удалось снизить размер ежегодных промоутерских взносов, сэкономив правительству несколько миллиардов венгерских форинтов».