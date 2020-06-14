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Автоспорт

Гран-при Германии в сезоне-2020 почти наверняка не состоится

Сергей СумскойНет комментариев
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Представители автодрома «Хоккенхаймринг» сообщили, что в текущем сезоне Гран-при Германии вряд ли состоится, передает GP Blog.

Хотя, как ранее писали СМИ, «Формула-1» вела переговоры о проведении двух гонок в Германии в сентябре этого года.

Однако директоры «Хоккенхаймринга» Йорн Тэске и Йохен Нерпель проинформировали, что в условиях коронавирусной пандемии не могут держать автодром открытым и готовым принять Гран-при в течение неопределенного времени.

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«У нас нет возможности держать автодром открытым в режиме ожидания до момента, когда Гран-при, в теории, должен состояться», – заявил Тэске.

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Тэги: Формула 1
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