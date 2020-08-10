Макс Ферстаппен получил 9,5 баллов от Sky Sports

Журналисты британского Sky Sports оценили выступление гонщиков на Гран При 70-летия…

Макс Ферстаппен: 9,5

Нужно сделать что-то неординарное, чтобы остановить Mercedes. Макс Ферстаппен за годы в Формуле 1, в том числе и в 2020-м, доказал, что он – особенный гонщик. Да, ему помогли более мягкие шины и жаркая погода, но ведь именно Макс на старте молниеносно проехал мимо Нико Хюлкенберга, а затем на старых шинах ехал быстрее гонщиков Mercedes, которые были на свежей резине. Макс сам создает себе шансы.

Когда ему понадобилось обогнать Валттери Боттаса, Макс сделал это в своём стиле – смело и решительно. Его воскресная победа стала возможной благодаря умению контролировать износ шин. Гонщикам требуются годы, чтобы этому научиться, а Ферстаппену всего 22 года.

Сейчас он 30 очков уступает Льюису Хэмилтону, но при этом Макс внезапно оказался ближайшим преследователем Льюиса, и это после схода в первой гонке. Очень впечатляет.

Льюис Хэмилтон: 8

Та же машина, та же трасса, но второй уик-энд в Сильверстоуне для Льюиса Хэмилтона и Mercedes разительно отличается от первого. На этот раз не было драматичных проколов шин, но высокая температура обнажила слабое место чемпионской команды.

В субботу Льюис уступил в квалификации Боттасу, отметив, что «это не конец света». В гонке же Хэмилтон был быстрее напарника, хоть и уступил более быстрому гонщику Red Bull. Решающим оказался второй отрезок, когда Льюис на пузырящихся задних шинах смог проехать 27 кругов. В результате на последнем отрезке у него была более свежая резина, благодаря которой он сначала обогнал Шарля Леклера, а затем и Валттери Боттаса.

Валттери Боттас: 8

Возможно, два этапа в Сильверстоуне стали решающими для Валттери Боттаса. В первой гонке он потерял очки из-за проблем с резиной, но вторая огорчила его ещё больше. Он должен был побеждать, но финишировал третьим позади напарника.

После гонки Тото Вольфф говорил, что у Red Bull была более быстрая машина, но сам Валттери отметил, что его стратегия оказалась не оптимальной. Завоёванный поул и более плотная борьба с Ферстаппеном привели к тому, что в ближе к финишу Валттери оказался в роли отстающего.

Ключевым моментом для Валттери стал первый пит-стоп, который он провёл раньше Ферстаппена. Более того, второй пит-стоп в Mercedes провели одновременно с Red Bull, в результате чего финн не только не обогнал соперника, но и был вынужден проехать длинный финальный отрезок, из-за чего не смог ничего противопоставить атаке Льюиса.

Валттери должно быть интересно подсчитать, сколько титулов он упустил в пользу Льюиса, не допустив при этом собственных ошибок на трассе.

Шарль Леклер: 9

Как такое возможно, что Шарль занимает четвёртое место в личном зачёте на пятой по скорости машине? Леклер блестяще провёл гонку, финишировав четвёртым. Результат стал возможен благодаря стратегии одного пит-стопа, которую он блестяще реализовал, хотя ещё в прошлом году у него были проблемы с тем, чтобы контролировать износ шин.

Учитывая, что Себастьян Феттель уйдёт из Скудерии через четыре месяца, в команде всё большие надежды связывают с Шарлем.

Алекс Элбон: 7,5

Разочаровывающие квалификации и яркие гонки – так складывается сезон для Алекса Элбона. В очередной раз у него была низкая позиция на старте, но в гонке он демонстрировал такой же темп, что и Макс Ферстаппен. Стартуй он выше, то смог бы побороться с Mercedes.

Во время гонки Алекс произвёл несколько ярких обгонов в Stowe и легко прорывался наверх. Однако ему нужно прибавить в квалификации, чтобы рассчитывать на большее.

Лэнс Стролл: 7

Хотя Лэнс Стролл квалифицировался ниже напарника Нико Хюлкенберга, в гонке он занял более высокое место.

Лэнс зарабатывает очки уже в четырёх гонках подряд – впервые в его карьере такая продолжительная серия из финишей на высоких позициях.

Нико Хюлкенберг: 8,5

Нико стал главным героем квалификации, но гонку провёл спокойнее. Тем не менее, седьмой результат можно считать отличным выступлением. Его акции в паддоке, которые и так были высоки, после такого уик-энда должны ещё вырасти в цене.

Можно было предсказать, что на старте Нико пропустит вперёд Ферстаппена, поскольку это был его первый полноценный старт за рулём RP20, но после немец демонстрировал высокий темп, без проблем удерживая позади напарника, пока не начались проблемы с пузырением шин, из-за которых пришлось ехать на третий пит-стоп. Это стоило ему потери нескольких мест, но Нико должен быть доволен своей первой и последней гонкой в сезоне – уже в Испании за руль должен вернуться Серхио Перес.

Эстебан Окон: 7

Ставка Renault на стратегию одного пит-стопа окупилась в случае с Эстебаном Оконом. Он завоевал восьмое место, проведя не лучший уик-энд – сначала Эстебан не вышел в финал квалификации, а потом ещё и потерял три места за блокировку Джорджа Расселла.

На старте француз отыграл две позиции на шинах Medium и поднялся на седьмое место, когда соперники отправились в боксы. Окон провёл пит-стоп на 22-м круге, после чего ехал до финиша на Hard, удержав позади Ландо Норриса. Теперь Эстебану нужно прибавить в квалификации, чтобы рассчитывать на большее в гонке.

Ландо Норрис: 7,5

Сложный уик-энд для McLaren и Ландо Норриса, но британец вновь финишировал впереди напарника Карлоса Сайнса. У обоих гонщиков McLaren возникли проблемы с резиной, а свой второй отрезок Ландо назвал «худшим за всё время». В результате это помешало ему обогнать Окона в конце гонки.

Ландо опустился на пятое место в личном зачёте, но может быть доволен своими выступлениями в квалификации – двенадцать выходов подряд в финал.

Даниил Квят: 7,5

Даниил Квят был очень доволен после финиша, опередив напарника Пьера Гасли. После того, как он не смог выйти из первой части квалификации, такой результат казался маловероятным. Однако российский гонщик продемонстрировал свои лучшие качества в воскресенье.

На первом отрезке Даниил неуклонно отыгрывал позиции на Hard, а на 19-м круге получил ещё один комплект жёстких шин. Даниил смог удержать десятое место, проведя финальный отрезок на Medium, применив всё своё мастерство.

Пьер Гасли: 7,5

После успешной квалификации Пьер ожидаемо был разочарован итогами гонки, которая неудачно сложилась для него из-за стратегии.

Оказавшись после пит-стопа в трафике, Гасли пришлось атаковать, что в свою очередь привело к проблемам с резиной. Неудачная гонка для пилота, который продолжает впечатлять в этом году.

Себастьян Феттель: 5

Такому гордому и любящему конкуренцию человеку как Себастьян, должно быть больно. Сложно представить, как можно было выступить хуже после финиша десятым в первой гонке в Сильверстоуне, но Себастьян смог.

На прошедшем этапе он не вышел в финал квалификации, допустил разворот в гонке, а затем ещё и раскритиковал команду за стратегию, финишировав двенадцатым. Давняя мечта Себастьяна о Ferrari может превратиться в кошмар, если он быстро не найдёт общий язык с SF1000.

Карлос Сайнс: 7

В очередной раз обстоятельства сыграли против Карлоса. Да, он мог бы квалифицироваться выше, но в гонке медленный пит-стоп перечеркнул все надежды на высокий результат. Карлос надеется, что сможет отыграться на домашнем этапе в Барселоне.

Даниэль Риккардо: 7

Финиш далеко за пределами десятки – совсем не тот результат, на который рассчитывал Даниэль Риккардо после старта с пятого места.

Проигрыш Лэнсу Строллу на старте можно назвать небольшой неприятностью, учитывая дальнейшие события – разворот на 31-м круге на шинах Hard, фактически, завершил гонку Даниэля.

Кими Райкконен: 7,5

Кими – один из гонщиков, кто провёл гонку с одним пит-стопом, и эта стратегия помогла ему финишировать пятнадцатым – неплохой результат для нынешней Alfa Romeo, но всё же не за такие позиции хочет бороться бывший чемпион мира, который ещё два года назад побеждал в Ferrari.

«Нам нужно добиться более высоких результатов», – подытожил Кими после финиша.

Роман Грожан: 7

Роман Грожан произвёл впечатление в квалификации, на восемь десятых опередив напарника, и заняв тринадцатое место на старте. Однако неудачный первый круг привёл к тому, что он потерял три позиции. Это и высокий износ задних шин вынудили Романа поехать на второй пит-стоп, после которого он уже не смог отыграться.

Антонио Джовинацци: 6

Антонио пробился на 15-е место на первом круге, но как только гоночный темп Alfa Romeo оказывается выше квалификационного, он не в состоянии ничего сделать с напарником.

Джовинацци тяжело приходится на трассах, где важна мощность, но в Alfa Romeo будут ждать большего от своего гонщика в следующий уик-энд на трассе, где не всё зависит от мотора.

Джордж Расселл: 7

Джордж Расселл в четвёртый раз подряд вышел во вторую часть квалификации – блестящее достижение для гонщика, который до 2020-го неизменно заканчивал борьбу в первой серии. Однако гонка получилась непростой – неудачный старт и плохой контроль износа резины не позволили гонщику Williams добиться большего.

Николас Латифи: 6,5

После финиша Николас Латифи был доволен машиной, хотя и финишировал последним. Однако до сих пор он ни разу не опередил напарника ни в квалификациях, ни в гонках, в которых они оба финишировали.

Кевин Магнуссен: 5

Кевин Магнуссен подозревает, что в его невыразительном выступлении на Гран При 70-летия виноваты старые запчасти, установленные на машину после аварии в первой гонке. У датчанина были проблемы с вибрацией, из-за которых пришлось сойти. Не лучшее завершение уик-энда.